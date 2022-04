Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl am Hauptbahnhof

Schifferstadt (ots)

Am Freitagabend, 22.04.2022, gegen 21:43 Uhr bemerkte ein Zeuge, wie ein unbekannter Täter (Grüne Jacke und T-Shirt mit Adidas-Streifen) ein Fahrradschloss eines am Bahnhof abgeschlossenen Fahrrads gewaltsam öffnete. Anschließend nahm er das Fahrrad an sich und entfernte sich mit dem Zug in Richtung Neustadt. Der Eigentümer des entwendeten Fahrrads konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen, dem Täter oder dem entwendeten Fahrrad machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell