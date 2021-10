Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallverursacherin stand unter Drogeneinfluss

Ahaus (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 19.25 Uhr auf der Graeser Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen (29 und 56 Jahre alt) Die 56-jährige Ahauserin hatte den Radweg in Richtung Wessum befahren, die 29-Jährige aus Vreden kam ihr mit dem unbeleuchteten Rad entgegen, wobei es zu dem Zusammenstoß kam. Die 56-Jährige stürzte und erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Sie trug einen Helm, der sehr wahrscheinlich schwerere Verletzungen verhinderte. Die Vredenerin setzte die Fahrt in Richtung Polizeiwache fort. Ein Zeuge kam mit seinem Pkw an der Unfallstelle vorbei und wurde auf die am Boden liegende 56-Jährige aufmerksam. Nachdem diese ihm von der geflüchteten Radfahrerin berichtet hatte, nahm er die Verfolgung auf, entdeckte die 29-Jährige und konnte sie dazu bringen, anzuhalten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren gegen die 29-Jährige ein. Da diese starke und drogentypische Ausfallerscheinungen hatte, untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

