Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Spiegel abgerissen

Borken (ots)

Allem Anschein nach mutwillig haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Borken ein parkendes Auto beschädigt. Die Täter machten sich gewaltsam an einem Außenspiegel des Wagens zu schaffen, der in einer Parkbucht an der Raesfelder Straße gestanden hatte. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell