Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektroscooter entwendet

Bocholt (ots)

Einen E-Scooter haben Unbekannte am Dienstag in Bocholt gestohlen. Das Fahrzeug hatte an einem Vereinsheim am Hemdener Weg gestanden, wo es zwischen 20.00 Uhr und 21.15 Uhr zu dem Diebstahl kam. Zu diesem Zeitpunkt fand in der dortigen Sportstätte ein Fußballspiel statt. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

