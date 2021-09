Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Außenspiegel prallen zusammen: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Hille (ots)

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch auf der Bergkirchener Straße in Rothenuffeln gestürzt. Zuvor war er in einem Kurvenbereich mit dem Außenspiegel seiner Honda gegen den Spiegel eines entgegenkommenden Pkw geprallt.

Der aus Hille stammende 21-Jährige kam durch diesen Zusammenstoß ins Schlingern und stürzte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Johannes-Wesling-Klinikum gebracht. Die 46-jährige VW-Fahrerin aus Vlotho blieb unverletzt. Ihr Wagen sowie das Krad waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Bergkirchener Straße gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell