Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dreister Trickdiebstahl

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT: Neustadt;]

Am 02.07.21, gegen 10:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines SB-Marktes in der Donaueschinger Straße eine 61-jährige Frau bestohlen. Die Frau war gerade dabei gewesen, ihre Einkäufe ins Auto zu laden, als sie von einem Mann in ein Gespräch verwickelt wurde. Der Mann gab sich gegenüber der Frau als Ortsunkundiger aus und fragte sie nach dem Weg. Weiterhin hatte er eine Karte bei sich und hat die Geschädigte kommunikativ so gedreht, dass der Pkw in ihrem Rücken war. Die Ablenkung nutzte offensichtlich eine zweite Person aus, um den Geldbeutel vom Beifahrersitz zu entwenden. Außer Bargeld wurde auch die im Geldbeutel befindliche EC-Karte entwendet.

Bei einem der Täter handelte es sich um einen ca. 60-jährigen Mann, ca. 170 cm groß und braungebrannt. Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent. Er war bekleidet mit einem dunkelblauen oder dunkelgrünen T-Shirt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell