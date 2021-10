Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Baustellen-Container aufgebrochen

Ahaus (ots)

Auf Werkzeug hatten es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Ahaus abgesehen. Um an die Geräte zu gelangen, brachen die Täter einen Bau-Container an der Parallelstraße auf. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher ein Rührwerk, Akkus samt Ladegeräte, ein Bedienteil eines Minikrans, eine Pumpe, eine Schalölspritze, 32- und 16-Amper-Kabel sowie einen Hammer. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

