Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Einbrüche in Gastrobetriebe

Ahaus (ots)

Gewaltsam eingedrungen in eine Pizzeria sind Unbekannte in Ahaus-Alstätte. Aus dem Inneren entwendeten die Täter Bargeld. Ein weiterer Einbruchversuch in einen weiteren Gastronomiebetrieb scheiterte. Zu den Geschehen an der Kirchstraße kam es zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 15.20 Uhr, beziehungsweise zwischen Dienstag, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 10.40 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

