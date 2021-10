Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Angetrunkener flüchtet nach Verkehrsunfall

Vreden (ots)

Für einen 47 Jahre alten Vredener endete ein Verkehrsunfall mit einer Blutprobe und der Beschlagnahme seines Führerscheins. Nachdem es am Mittwoch gegen 21.50 Uhr in Vreden zu einem Unfall gekommen war, fuhr der Mann weiter. Ermittlungen führten schließlich zu dem Verursacher. Alkoholgeruch aus dem Mund des Flüchtigen schlug den Polizeibeamten entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,8 Promille schließen ließ. Um den Alkoholwert zum Unfallzeitpunkt exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt zwei Blutproben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Der Unfall hatte sich gegen 21.50 Uhr auf der Oldenkotter Straße zugetragen. Eine 31 Jahre alte Vredenerin war aus Richtung Ölbachstraße kommend in Richtung Ringstraße unterwegs, als ihr der Wagen des 47-Jährigen entgegenkam. Da er mittig der Straße unterwegs war, kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Es entstand geringer Sachschaden.

