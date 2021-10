Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Nazi-Symbol auf Auto geritzt

Reken (ots)

Ein Hakenkreuz haben Unbekannte am Mittwoch in Reken in den Lack eines parkenden Autos geritzt. Der Wagen hatte auf einem Parkplatz an der Straße Am Kloster gestanden. Dort kam es zwischen 06.20 Uhr und 16.15 Uhr. Der zuständige Staatsschutz ist eingeschaltet. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

