POL-FR: Weil am Rhein: Rucksack aus Pkw gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer parkte seinen grauen Toyota am Samstag, 11.09.2021, zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr, Am Wasserwerk, auf einem großen Parkplatz eines Schwimmbades. In dieser Zeit hat ein Unbekannter einen Rucksack aus dem Toyota gestohlen. Im Rucksack befand sich unter anderem ein Notebook. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der Parkplatz dürfte zu der Tatzeit sehr gut frequentiert gewesen sein. Deshalb erhofft sich das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, Hinweise von Zeugen.

