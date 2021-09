Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Fehler beim Ausparken - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 33-Jähriger wollte mit seinem Pkw am Montag, 13.09.2021, gegen 09.20 Uhr, in der Eisenbahnstraße rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei übersah er eine 71-jährige Pkw-Fahrerin, welche die Eisenbahnstraße in Richtung Bundesstraße 3 befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Aber es entstand ein beträchtlicher Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

