POL-FR: Schopfheim: Wiederholter Fahrrad Diebstahl - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Sein schwarzes Cube Reaction Hybrid Pro Bike stellte am Sonntag, 12.09.2021 gegen 20.30 Uhr ein 38 Jahre alter Mann in einen Fahrradständer in der Danziger Straße und sicherte dieses mit einem Schloss. Als er am Montagmorgen, 13.09.2021 gegen 08.30 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehrte war dieses mit samt Schloss verschwunden. Das Bike hat einen Wert von 2100 Euro. In letzter Zeit kam es des Öfteren zu Fahrraddiebstählen in der Danziger Straße und der Umgebung. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

