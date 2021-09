Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: 100 Stundenkilometer zu schnell auf der Bundesstraße unterwegs

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 10.09.2021, führte die Verkehrspolizei Weil am Rhein auf der Bundesstraße 317 Geschwindigkeitsmessungen durch. Gemessen wurde außerhalb geschlossener Ortschaften bei Fahl, wo die zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 Stundenkilometer beträgt. 13 Fahrzeugführer, darunter ein Motorradfahrer, kamen mit einem Verwarnungsgeld davon. Weitere 20 Fahrzeugführer, darunter 4 Motorradfahrer, waren so schnell unterwegs, dass sie bei der Bußgeldstelle zur Anzeige gelangen. Am schnellsten war ein 38-jähriger Pkw-Fahrer unterwegs, welcher mit über 170 Stundenkilometer gemessen wurde. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg, sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

