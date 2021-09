Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bitte aussteigen und zu Fuß weiter laufen!

Kaiserslautern (ots)

Weil sie keine Kindersitze im Auto hatten, musste eine Frau aus dem Stadtgebiet am Sonntag ihre Kinder zu Fuß nach Hause bringen. Die Frau war zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern am Nachmittag in der Fischerstraße in eine routinemäßige Verkehrskontrolle geraten.

Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass keiner der Insassen den Sicherheitsgurt angelegt hatte: Weder der Fahrer, noch die Mitfahrerin auf der Rückbank und auch nicht die beiden Kinder, die sich im Wagen befanden. Für die beiden Kinder gab es nicht einmal geeignete Kindersitze - das ältere saß vorne auf dem Beifahrersitz, das jüngere saß auf der Rückbank auf dem Schoß seiner Mutter.

Weil beide Kinder unter 12 Jahren und unter einer Körpergröße von 1,50 Metern waren, hätten sie noch entsprechende Sitze gebraucht. Da keine vorhanden waren, die Fahrt aber so nicht fortgesetzt werden konnte, stieg die Mutter mit ihren beiden Kindern aus und legte den restlichen Heimweg zu Fuß zurück. Auf den Fahrer des Wagens kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. |cri

