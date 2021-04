Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zu unserer Pressemeldung Nr. 135 ("Mann acht Tage nach Verkehrsunfall gestorben"): Unfall nicht Todesursache

Krefeld (ots)

Am Dienstag (6. April 2021) war im Krankenhaus ein 54-jähriger Rollerfahrer verstorben, der am Montag, dem 29. März 2021, bei einem Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße schwer verletzt worden war. Die Obduktion hat nun ergeben, dass er nicht an den Folgen des Unfalls gestorben ist, sondern an einer Vorerkrankung. (137)

