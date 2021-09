Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 in der Gemeinde Wildeshausen - fünf Verletzte

Delmenhorst (ots)

mit fünf verletzten Personen, hohem Sachschaden und Vollsperrung der A1 in Richtung Hamburg

Am Samstag, 25. September 2021, gegen 02:50 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer eines Audi S8 mit mehr als 600 PS befuhr den Überholfahrstreifen der A1 in Richtung Bremen. Hierbei übersah er einen bereits in einem Überholvorgang befindlichen Sattelzug und fuhr auf diesen mit sehr hoher Geschwindigkeit auf. Anschließend kollidierte der PKW zudem mit der Mittelschutzplanke. Der 22-jährige Fahrer aus dem Landkreis Verden und seine vier Mitinsassen aus Bremen, alle im Alter von 20 und 21 Jahren, wurden durch den Unfall leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 59-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn Alkoholgeruch beim Unfallverursacher festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Da durch den Unfall die Fahrbahn durch ausgelaufenes Öl stark verunreinigt worden war, musste die Autobahn für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt werden. Hierfür richtete die zuständige Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Wildeshausen-West eine Vollsperrung ein. Auf der Autobahn und der Umleitungsstrecke kam es hierbei zu geringfügigen Staubildungen. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Vollsperrung der Autobahn 1 in Richtung Hamburg wurde um 8 Uhr aufgehoben.

