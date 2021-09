Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinde Harpstedt: Fahrt unter Alkoholbeeinflussung

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 25.09.21, gegen 03:00 Uhr, wurde eine Polizeistreife in dem Bargloyer Weg auf einen 21-jährigen männlichen Fahrzeugführer aus der Gemeinde Harpstedt aufmerksam. Bei einer anschließenden Kontrolle des Pkw stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol stand. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

