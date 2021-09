Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinde Harpstedt: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 22.09.21,11:00 Uhr bis Freitag, den 24.09.21, 15:00 Uhr, kam es in der Straße Am Bollweg in Harpstedt-Flecken zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Weiterhin versuchten am Donnerstag, den 23.09.21, in der Zeit von 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr, zurzeit noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Hopfenweg einzudringen, indem sie auf eine Terrassentür einwirkten. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Objekt einzudringen. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen, Tel.: 04431-941-0, entgegen.

