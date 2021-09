Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfallflucht in Wildeshausen+ Fahrrad auf dem Schulweg angefahren+ Verkehrsunfall in Prinzhöfte, Hude und auf der B213+ Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Harpstedt+ Zeugenaufruf+

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall in Prinzhöfte

Am Donnerstag, 23. September, um 16.30 Uhr befuhr eine 48jährige Pkw-Fahrerin die Simmerhauser Straße von der B213 kommend in Richtung Prinzhöfte und beabsichtigte in die Straße 'Vor den Höfen' nach rechts abzubiegen. Ein nachfolgender 31jährige Pkw-Fahrer aus Harpstedt bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Dacia der Delmenhorsterin auf, die durch den Unfall leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, wobei der Hyundai des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit gewesen ist. Die Sachschäden wurden auf 7500 Euro geschätzt.

.

Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213 im Bereich Dötlingen

Am Donnerstag, 23. September, gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 39-jährige Delmenhorsterin die Bundesstraße B213 in Richtung Wildeshausen. In Dötlingen musste diese ihren Transporter verkehrsbedingt abbremsen, was durch den nachfolgenden 34-jährigen aus Barnstorf zu spät erkannt wurde. Dieser fuhr mit seinem LKW auf den Peugeot auf, wobei die vorausfahrende Delmenhorsterin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

.

Verkehrsunfall in Hude

Am Donnerstag, 23. September, um 18.17 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hurreler Straße in Hude. Aufgrund eines freilaufenden Hundes hielt eine 39-jährige Oldenburgerin mit ihrem Dacia kurz nach der Einmündung 'Am Postweg' am rechten Fahrbahnrand und schaltete das Warnblinklicht ein. Eine entgegenkommende Fahrzeugführerin die in Fahrtrichtung Hude unterwegs war, hielt mit ihrem Ford auf dem Grünstreifen der linken Fahrbahnseite. Eine 71-jährige Oldenburgerin übersah den am Fahrbahnrand befindlichen Pkw, fuhr mit ihrem Daihatsu auf und schleuderte anschließend gegen den Ford auf dem Grünstreifen. Es wurde niemand durch den Unfall verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 15000 Euro.

.

Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Harpstedt

Am Donnerstag, 23. September, in der Zeit von 17.15 - 21.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Amtsfreiheit in Harpstedt. Mögliches Diebesgut sowie die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

.

Unfallflucht in Wildeshausen+++ Fahrrad auf dem Schulweg angefahren+++ Zeugen gesucht+++

Am Freitag, 24. September, gegen 07.30 Uhr überquerte ein 10-jähriges Mädchen die Ampel an der Pestruper Straße in Wildeshausen bei für sie gültigem Grünlicht. Hierbei wurde die Wildeshauserin mit ihrem mintfarbenen Hollandrad durch einen querenden PKW angefahren. Das Mädchen fiel zu Boden und blieb unverletzt. Das Fahrrad wurde durch den Unfall beschädigt. Der Verursacher/Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell