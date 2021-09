Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Fußgänger+++

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 23. September, ereignete sich gegen 13.00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Fußgänger in Delmenhorst. Ein 80-jähriger Pedelec Fahrer aus Delmenhorst befuhr die Weberstraße in Richtung Mühlenstraße und übersah einen 16-jährigen Fußgänger aus Berne, der zu diesem Zeitpunkt an einer dortigen Ampel verkehrsbedingt warten musste. Der Pedelec Fahrer stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell