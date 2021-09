Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brake: Unter Alkoholeinfluss mit PKW in Schutzplanke gefahren

Delmenhorst (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs

25.09.2021 07:14 Uhr 26919 Brake, Binnenhafenstraße

Am Samstagmorgen kam es in der Binnenhafenstraße in Brake zu einem Verkehrsunfall eines 46-jährigen Brakers, der in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte und anschließend mit einer Schutzplanke kollidierte. Der Unfallverursacher wies alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf und wurde einem Atemalkoholtest unterzogen, der einen Wert von 1,61 Promille ergab.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell