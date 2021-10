Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rollerfahrer hält nach Unfall zunächst an

Gronau (ots)

Einen Schaden von circa 2.000 Euro hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Gronau zurückgelassen. Der Rollerfahrer war am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf einen verkehrsbedingt wartenden Wagen eines 65 Jahre alten Gronauers auf der Gildehauser Straße aufgefahren. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Roller um ein Fahrzeug der Marke Shangai Shenke mit einem blauen Versicherungskennzeichen. Der Geschädigte beschrieb den Fahrer als jüngere Person mit südeuropäischem Aussehen. Er trug eine orangene Lederjacke sowie einen schwarzen Helm. Die Polizei bittet den Rollerfahrer sowie mögliche Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

