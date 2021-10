Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchsversuch verursacht hohen Schaden

Gronau (ots)

Gescheitert sind Einbrecher an einer Eingangstür zu einem Betrieb in Epe. Zu dem Geschehen an der Straße Zum Bahnhof kam es zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 08.15 Uhr. Der entstandene Schaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

