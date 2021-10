Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht/Verantwortlicher eines weißen Kastenwagens gesucht

Bocholt (ots)

Am Mittwoch, 28. Oktober, 13:40 Uhr, prallte auf der Straße Wiesengrund in Bocholt der Fahrer eines Pkw's mit einem geparkten weißen Kastenwagen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der Unfallverursacher hinterließ an dem geschädigten Fahrzeug seine Erreichbarkeit. Der Geschädigte hat sich bislang nicht beim Unfallverursacher gemeldet. Dieser wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. 02871/299-6300, zu melden.

