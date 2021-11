Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Pfeffersprayangriff auf Seniorin: Polizei sucht Zeugen aus Straßenbahn ++ Diebe gesucht ++

Landkreis Osterholz (ots)

Nach Pfeffersprayangriff auf Seniorin: Polizei sucht Zeugen aus Straßenbahn

Lilienthal. Bereits am Sonntag gegen 17 Uhr wurde eine 73-jährige Frau in der Straße "Auf dem Kamp" von zwei jungen Frauen durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt (wir berichteten).

Die Polizei sucht nun nach einem jungen Passanten und Fahrgästen, die die Täterinnen zuvor in der Straßenbahn und entlang des Weges bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegengenommen.

Sowohl die Täterinnen, als auch die 73-Jährige seien zuvor aus der Straßenbahn ausgestiegen. Die drei Personen hätten die Falkenberger Landstraße in Richtung "Auf dem Kamp" gequert und an einer Fußgängerampel warten müssen. Die Ermittlungen haben außerdem ergeben, dass ein etwa 10-jähriger Junge ebenfalls aus der Straßenbahn ausgestiegen sein soll und an der Ampel gewartet habe. Der Junge soll ein grünes Plastikauto bei sich getragen haben.

Als die 73-jährige Frau ihr Wohnhaus Auf dem Kamp erreicht hatte, setzten die zwei Unbekannten unvermittelt und ohne erkennbaren Grund Pfefferspray gegen sie ein. Das Duo flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste in einer Klinik behandelt werden. Bei den beiden Täterinnen dürfte es sich um zwei junge Frauen handeln, beide schlank und etwa 170 cm groß. Beide waren dunkel bekleidet, eine hatte zudem eine graue Kapuze sowie weiße Streifen an der dunklen Hose.

Diebe gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter stahlen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen Zubehör für Arbeitsgeräte vom Gelände der Kreisstraßenmeisterei in der Stubbenkuhle und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell