Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 17-Jähriger bedroht, Polizei ermittelt ++ Zeugen gesucht ++

Landkreis Osterholz (ots)

17-Jähriger bedroht, Polizei ermittelt

Osterholz-Scharmbeck. Die Polizei Osterholz-Scharmbeck sucht nach Zeugen, nachdem ein bislang Unbekannter einen 17-jährigen Radfahrer am Montagabend in der Bahnhofstraße bedroht haben soll.

Der 17-Jährige kam ersten Erkenntnissen zufolge aus Richtung des Bahnhofes und sei kurz vor einem nahegelegenen Supermarkt einem unbekannten Mann auf einem silbernen Herrenrad mit Fahrradkorb begegnet. Der Mann sei fast gestürzt und habe den 17-Jährigen beleidigt. Schließlich soll er den jungen Mann mit einer mutmaßlichen Waffe bedroht haben. Als der 17-Jährige den Vorfall kurz darauf der Polizei Osterholz meldete, konnten die Einsatzkräfte den Täter nicht mehr in der Umgebung feststellen. Der Täter soll Mitte 30, etwa 185 cm groß und von sportlicher Statur gewesen sein. Er habe eine Glatze und einen kurzen Drei-Tage-Bart getragen. Der Mann soll außerdem mit einer schwarzen Hose und einer grauen Winterjacke mit einem möglichen Pelzkragen bekleidet gewesen seien.

Nach ersten Informationen sollen sich mindestens zwei Passanten vor dem Supermarkt in der Nähe des Geschehens aufgehalten haben. Die Polizei Osterholz bittet diese und weitere Zeugen unter 04791/3070 um Kontaktaufnahme und Hinweise zu dem unbekannten Täter und dem Geschehen.

Zeugen gesucht

Ritterhude. Nach einem Unfall in der Lesumer Straße, sucht die Polizei den Verursacher. Gegen kurz vor 14:00 Uhr hatte ein unbekannte/-r Fahrzeugführer/-in am Montag in der Lesumer Straße im Vorbeifahren einen weißen VW Transporter eines Paketzustellers berührt und dabei einen Außenspiegel abgerissen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin oder andere Zeugen, die in der Zeit in der Lesumer Straße unterwegs waren und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04292/811740 bei der Polizei Ritterhude zu melden.

