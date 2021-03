Polizei Hamburg

POL-HH: 210331-4. Nach Handel mit Betäubungsmitteln: Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen und eines Haftbefehls

Hamburg (ots)

Zeit: April bis Juni 2020; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am Mittwochmorgen haben Ermittler mehrere Wohnungen durchsucht und einen Tatverdächtigen verhaftet. Anlass waren Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogen- und Waffenhandels.

Ermittler des Drogendezernats hatten zuvor umfangreich gegen die drei Tatverdächtigen ermittelt. Dem 32-jährigen Mann deutscher und iranischer und den beiden 41-jährigen Männern türkischer Staatsangehörigkeit wird vorgeworfen, mit Betäubungsmitteln in größerem Stil gehandelt zu haben. Darüber hinaus sind sie auch des Handels mit vollautomatischen Schusswaffen verdächtig.

Auf Basis der Ermittlungsergebnisse hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim zuständigen Ermittlungsrichter Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen erwirkt.

Am Mittwochmorgen gingen die umfangreichen Ermittlungen schließlich in die offene Phase über und die Ermittler durchsuchten nach Zugangssicherungen durch die Spezialeinheiten (LKA 24) insgesamt drei Wohnungen in Wilhelmsburg, Neuallermöhe und Hamm sowie eine Kleingartenparzelle in Wilhelmsburg. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt, unter anderem eine Schreckschusswaffe, mobile Datenträger und über 16.000 Euro Bargeld.

Einen der beiden 41-Jährigen trafen die Beamten in seiner Wohnung in Hamm an und verhafteten ihn.

Die weiteren Ermittlungen gegen die drei Männer dauern an, auch zum Verbleib der zwei zunächst nicht angetroffenen Tatverdächtigen.

