Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gartenhütte aufgebrochen ++ Einbrecher flüchten ++ LKW-Ladung auf der Fahrbahn ++ Nach Unfall: 16.000 Euro Sachschaden und Zeugen gesucht ++

Landkreis Verden (ots)

Gartenhütte aufgebrochen

Achim. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Freitag und Montag in eine Gartenhütte einer Kindertagesstätte in der Obernstraße ein. Augenscheinlich stahlen die Einbrecher nichts und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gebeten.

Vereinsheim aufgehebelt

Dörverden. Einbrecher drangen zwischen Samstag und Montagnachmittag in ein Vereinsheim im Hespenkamp, stahlen aber ersten Informationen zufolge nichts. Die Täter hatten demnach zunächst erfolglos an einer Tür gehebelt, bevor sie ein Fenster aufhebelten und in das Objekt gelangten. Letztlich flüchteten sie aber scheinbar ohne Beute. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei Verden bittet unter 04231/8060 um Zeugenhinweise auf verdächtige Umstände in der Nähe.

Einfamilienhaus aufgehebelt

Achim. Zwischen Freitag und Montag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Weserhang" ein und durchsuchten die Räume nach möglicher Beute. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist noch nicht genau bekannt. Die Einbrecher waren durch Aufhebeln eines Fensters in das Wohnhaus gelangt und verursachten ersten Erkenntnissen zufolge mehrere hundert Euro Sachschaden. Mögliche Zeugen werden nun unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei in Achim gebeten.

Einbrecher flüchten

Ottersberg. Bislang unbekannte Täter brachen am Montag zwischen kurz vor 17:00 Uhr und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im "Amtsmoor" ein. Die Einbrecher hebelten nach ersten Informationen erfolglos an einem Fenster, bevor sie ein weiteres Fenster aufhebeln konnten. Nachdem sie in das Gebäude gelangten, durchsuchten sie die Räume nach geeigneter Beute, lösten schließlich einen Alarm aus und flüchteten unerkannt vom Tatort. Ob die Täter etwas gestohlen haben und wie hoch der Sachschaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei Achim bittet Zeugen unter 04202/9960 bereits jetzt um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung.

Fenster eines Audi eingeschlagen

Achim. Die Seitenscheibe eines Audi schlug ein bislang unbekannter Täter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf einem Parkplatz im Philosophenweg ein. Nachdem er ein Notebook aus dem Innenraum des Fahrzeuges gestohlen hatte, flüchtete er unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei Achim bittet unter 04202/9960 um Hinweise von möglichen Zeugen.

Verkaufsanhänger aufgebrochen

Dörverden. Ein Verkaufsanhänger wurde von unbekannten Tätern zwischen Sonntagabend und Montagmorgen aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter jedoch nichts aus dem Anhänger, der in der Großen Straße abgestellt war. Der Sachschaden wird dennoch auf rund 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

LKW-Ladung auf der Fahrbahn

Thedinghausen. Am frühen Montagmorgen gegen kurz vor 04:00 Uhr hatte ein LKW diverse Wasserkisten und Wasserflaschen auf der Fahrbahn der Achimer Landstraße in Fahrtrichtung Achim verloren. Nach ersten Ermittlungen dürften die Kisten im LKW gekippt sein und die Plane aufgerissen haben, sodass Flaschen und Kisten aus dem LKW fielen. Der Sachschaden kann nicht genau benannt werden. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt und keine weiteren Fahrzeuge beschädigt. Nachdem die Fahrbahn geräumt wurde, musste die Ware umgeladen werden.

Bei Unfall verletzt

Verden. Ein 58-jähriger Fahrer eines Pedelec wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall in der Hamburger Straße leicht verletzt. Ein 42-jähriger Fahrer eines Audi wollte kurz zuvor von der Autobahnabfahrt Verden-Nord nach rechts auf die Hamburger Straße einfahren und hatte dabei scheinbar den bevorrechtigten 58-Jährigen übersehen, der auf dem Radweg unterwegs war und durch den Zusammenstoß stürzte. Ein Sachschaden ist nach ersten Informationen nicht entstanden.

Nach Unfall: 16.000 Euro Sachschaden und Zeugen gesucht

Achim. Zu einem Zusammenprall zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Montagabend an der Kreuzung der Verdener Straße zur Brückenstraße. Nach ersten Ermittlungen konnte der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden, weshalb die Polizei Achim nach Zeugen des Unfallgeschehens sucht und unter 04202/9960 um Hinweise bittet. Nach den bisherigen Informationen fuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Audi auf der Verdener Straße in Fahrtrichtung Achim über die Kreuzung, als zeitgleich ein 59-Jähriger in einem LKW von der Uesener Feldstraße in Richtung Brückenstraße fuhr. Auf der Kreuzung prallten die Fahrzeuge zusammen, sodass ein Sachschaden von geschätzten 16.000 Euro entstand. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und konnte nur noch abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe hatte der Bauhof der Stadt Achim beseitigt. Verletzt hatte sich ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Mehrere Fahrzeuge sollen zu dem Zeitpunkt ebenfalls an der Kreuzung gewesen sein. Die Polizei Achim bittet die Fahrer/-innen, sich zu melden und unter anderem Hinweise zur Ampelschaltung zur Unfallzeit zu geben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell