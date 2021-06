Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). Am 15.06.2021 wurde in dem Zeitraum von 13.40 Uhr bis 19.00 Uhr der Stellbügel eines Parkplatzes in der Saganer Straße in Sarstedt beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen diesen Stellbügel gestoßen. Nach dem Zusammenstoß hat sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell