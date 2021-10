Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Polizei kontrollierte Sicherheit von Kindern

Bersenbrück (ots)

Die regelkonforme Sicherung von Kindern in Autos und auf Fahrrädern kontrollierten Beamte der Polizei Bersenbrück am Freitagmorgen. Vor der Kindertagesstätte Astrid-Lindgren, Hesslager Weg, wurden 39 Pkw und 2 Fahrräder überprüft. Lediglich in einem Fall wurde eine mangelhafte Sicherung festgestellt, ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Kontrollkräfte zeigten sich erfreut über das gute Ergebnis der Kontrollen, denn gerade die kleinsten Verkehrsteilnehmer sind bei Verkehrsunfällen ohne ausreichende Sicherung einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt.

