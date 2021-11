Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreis Osterholz (ots)

Diebe machen sich an Autos zu schaffen

Lilienthal. Am Sonntagnachmittag haben unbekannte Täter in Lilienthal insgesamt drei Autos beschädigt, indem sie jeweils eine Seitenscheibe einschlugen. Betroffen waren ein VW Passat, ein Skoda sowie ein Dacia, die an der Lichtenbergstraße sowie an der Straße Stadskanaal geparkt waren. Aus einem vermutlich unverschlossenen VW Bus, der an der Von-Hodenberg-Straße geparkt war, entwendeten die Unbekannten am Sonntag gegen 14 Uhr zudem einen Mini-Heizlüfter. Die Polizei Osterholz hat nun in allen vier Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Verdächtig in dem Zusammenhang waren drei unbekannte junge Männer, die zum Tatzeitpunkt zu Fuß durch die Von-Hodenberg-Straße gesehen wurden. Auffällig war einer von ihnen, da dieser einen Cowboy-Hut sowie einen langen Mantel getragen haben soll. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei zu melden.

Reifen zerstochen

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntag zwischen 17:30 Uhr und 20 Uhr haben unbekannte Täter drei Reifen eines Hyundais zerstochen, der an der Bahnhofstraße geparkt war. Die Polizei Osterholz ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Raubversuch auf Bäckerei scheitert

Worpswede. Zwei unbekannte Personen haben am Sonntag gegen 12:40 Uhr versucht, eine Bäckerei an der Osterweder Straße zu überfallen. Unter Vorhalt eines Messers durch einen der beiden Täter sollte die Verkäuferin die Kasse öffnen. Die Frau schubste jedoch das Duo aus dem Geschäft, woraufhin die Männer im Außenbereich in einen dunklen Skoda mit Bremer Kennzeichen einstiegen. Insgesamt dürfte der Pkw dann mit vier Personen besetzt gewesen sein, zumindest zwei von ihnen mutmaßlich junge Männer mit dunklem Hautteint und dunkler Bekleidung. Ein Mann soll eine schwarze Kapuze über den Kopf gezogen haben. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei den Beamten zu melden.

Seniorin durch Pfefferspray verletzt

Lilienthal. Am Sonntag gegen 17 Uhr wurde eine 73-jährige Frau von zwei jungen Frauen durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen folgten die zwei unbekannten Täterinnen der Frau vermutlich schon seit Verlassen der Straßenbahn. Als die Frau ihr Wohnhaus Auf dem Kamp erreicht hatte, setzten die zwei Unbekannten unvermittelt und ohne erkennbaren Grund Pfefferspray gegen sie ein. Das Duo flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste in einer Klinik behandelt werden. Nun sucht die Polizei Lilienthal nach den zwei Täterinnen, bei denen es sich um zwei junge Frauen handeln soll, beide schlank und etwa 170 cm groß. Beide waren dunkel bekleidet, eine hatte zudem eine graue Kapuze sowie weiße Streifen an der dunklen Hose. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lilienthal unter Telefon 04298/465660 entgegen.

