Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 14.11.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

- Bereich Verden:

Auf Falschparker aufgefahren

Verden. Am Samstag Nachmittag kam es auf der Eitzer Straße in Verden zu einem Unfall mit hohem Sachschaden, nachdem dort eine 67jährige aus Brake ihr Fahrzeuggespann trotz Haltverbot am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Ein 35jähriger BMW-Fahrer aus Verden erkannte das abgestellte Gespann aus SUV und Pkw-Anhänger zu spät, obwohl deren Beleuchtung eingeschaltet war. Beim Auffahren entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf ca. 8000,- EUR schätzt. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Bushaltestelle demoliert

Verden. Mit erheblichen Beschädigungen fanden Beamte der Verdener Polizei am Sonntag die Bushaltestelle am Eitzer Parkhaus, kurz hinter dem Eitzer Kreisel vor. Randalierer hatten in der Nacht eine Scheibe eingeschlagen und das Haltestellenschild verbogen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060.

Bereich BAB Langwedel:

Schlafenden bestohlen

Walsrode. Am Samstag, gegen 23:15 Uhr, wurde der Autobahnpolizei Langwedel ein Diebstahl auf dem Parkplatz Hamwiede-Nord an der A27 in Fahrtrichtung Bremen mitgeteilt. Der 21jährige Geschädigte gab an, dass er in seinem Kleintransporter geschlafen habe, als durch eine unbekannte Person die unverschlossene Fahrertür geöffnet wurde. Der junge Mann stellte danach fest, dass eine Umhängetasche mit einem höheren Geldbetrag fehlte. Der Dieb konnte unerkannt entkommen.

Nach Unfallflucht stecken geblieben

Ottersberg. Am Samstag Vormittag befuhr ein 36jähriger aus Preußisch Oldendorf mit seinem Peugeot die A1 in Richtung Hamburg. Ungefähr einen Kilometer vor Posthausen befuhr er den mittleren Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Ein 22jähriger Hamburger überholte mit seinem Seat den Peugeot vorher noch rechts, um dann ebenfalls nach links herüberzuziehen. Dabei kam es zur seitlichen Berührung der beiden Pkw. Der 36jährige wollte nach der Kollision auf dem Seitenstreifen anhalten, erkannte dann aber, dass der Seat-Fahrer Gas gab und weiterfuhr. An der Anschlussstelle Posthausen wollte der Flüchtende von der Autobahn abfahren, kam jedoch aufgrund der hohen Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und fuhr sich im Sichtdreieck fest. Hier konnten ihn die alarmierten Beamten der Autobahnpolizei Langwedel noch feststellen. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 4.000 EUR. Gegen den Fahranfänger aus Hamburg leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Bereich Achim:

Portemonnaie-Diebstähle

Achim. Im Laufe des Freitags wurden der Polizei mehrere Portemonnaie-Diebstähle aus Hand- bzw. Einkaufstaschen gemeldet, die verteilt auf mehrere Verbrauchermärkte in Achim und Thedinghausen stattgefunden haben. Opfer waren Frauen im Alter zwischen 53 und 81 Jahren. Eingesetzte Beamte konnte in einem Fall zwar die Personalien von zwei Tatverdächtigen feststellen, nur fehlt in den meisten Fällen die Zuordnung der Taten. Die Polizei Achim ist in Bezug auf diese Taten auf Zeugenhinweise angewiesen, die unter Tel. 04202/9960 entgegengenommen werden. Hier können sich auch mögliche weitere Geschädigte melden. Zudem wird nochmals eindringlich gewarnt, Taschen auch nur für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zu belassen.

Belogen und bestohlen

Thedinghausen. Am späten Freitagvormittag kam es in Thedinghausen, Ortsteil Beppen, zu einem Trickdiebstahl. Eine bislang unbekannte Frau verschaffte sich unter Vorgabe falscher Angaben Zugang zu einem Wohnhaus in der Beppener Straße. Die Täterin gab sich als Pflegekraft aus und wurde durch die 85jährige Geschädigte eingelassen. Im weiteren Verlauf wurde Bargeld aus dem Wohnhaus entwendet. Anschließend verließ die Täterin mit ihrer Beute den Tatort in unbekannte Richtung. Der Polizei wurde die Frau beschrieben als etwa 170 cm groß, Ende 30, dunkle Hautfarbe, dunkle schulterlange gelockte Haare, dunkle Kleidung. Hinweise bitte an die Polizei in Thedinghausen unter 04204/9143815.

Einbruchsdiebstähle aus Pkw

Achim. Im Tatzeitraum von Freitag auf Samstag kam es in Achim zu zwei Einbrüchen aus Pkw. Am Bürgerpark wurde ein Audi und in der Borsteler Landstraße ein Skoda durch unbekannte Täter angegangen. Der Zugang zum Innenraum der tatbetroffenen Fahrzeuge ist in beiden Fällen bislang ungeklärt. Aus den Autos wurde jeweils eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Zeugen, die Angaben zum Geschehensablauf machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202/9960.

Bereich Osterholz:

Einbruch in Leuchtenburg

Schwanewede. Am frühen Freitagabend, vom Beginn der Dämmerung bis ca. 21:00 Uhr, suchten mehrere Täter ein Wohnhaus mit Arztpraxis im Ortsteil Leuchtenburg auf. Auf noch unbekannte Weise wurde die Haupteingangstür aufgebrochen und in den Räumlichkeiten eine Handtasche, Bargeld und ein Smartphone aufgefunden und entwendet. Die Unbekannten konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Zeugen, die an der Leuchtenburger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Osterholz unter 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell