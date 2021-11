Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand eines Mehrparteienhauses: Hoher Sachschaden

Landkreis Verden (ots)

Thedinghausen. Beträchtlicher Sachschaden entstand am Sonntagnachmittag bei einem Brand eines Mehrparteienhauses an der Donnerstedter Dorfstraße. Gegen 16:40 Uhr bemerkte eine Anwohnerin zunächst einen ausgelösten Brandmelder und im Rahmen der Nachschau eine Rauchentwicklung in einer Nachbarwohnung, woraufhin sie sofort den Notruf wählte. Kurze Zeit später trafen Feuerwehr und Polizei am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten die drei Bewohnerinnen die drei betroffenen Wohnungen des ehemaligen Bauernhauses bereits unverletzt verlassen. Bis zum Abend hatte die Feuerwehr die Flammen letztlich erfolgreich abgelöscht, es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass das Haus unbewohnbar wurde. Ein angrenzendes Wohnhaus hingegen konnte geschützt werden und blieb von dem Brand weitgehend verschont. Der entstandene Sachschaden lässt sich schwer abschätzen, er liegt jedoch im hohen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde jedoch niemand. Während der Löscharbeiten war es erforderlich, dass die Donnerstedter Dorfstraße gesperrt wurde. Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr waren zudem Streifenwagen der Polizei Achim sowie Beamte einer spezialisierten Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz am Brandort, den die Polizei nach Beendigung der Löscharbeiten beschlagnahmte. Nach weiteren Untersuchungen am Montag durch den Ermittlungsdienst der Polizei Achim gehen die Beamten nun davon aus, dass ein nicht ausgeschalteter Herd zum Brandausbruch geführt haben dürfte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell