Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Schützenverein ++ Bei Zusammenstoß leicht verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Schützenverein

Dörverden. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in den Schützenverein an der Straße In der Worth eingebrochen. Gewaltsam öffneten sie eine Tür und suchten anschließend im Gebäude nach Wertgegenständen. Fündig wurden sie jedoch nicht, woraufhin sie ohne Beute unerkannt flüchteten. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Achim. Auf der Landesstraße 156 wurde am Sonntagnachmittag eine Person bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die L156 aus Achim kommend und übersah nach bisherigem Stand der Ermittlungen das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es so zum Zusammenstoß mit einer querenden 29-jährigen Ford-Fahrerin, die von der K23 kommend in Richtung Autobahnauffahrt Achim-Ost unterwegs war. Bei der Kollision erlitt die junge Frau leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden an den Autos beträgt rund 10.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.

