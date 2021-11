Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrüche in Kapellen, beschädigter Zaun an Vereinsheim ++ Aufbruch von Zigarettenautomat nicht geglückt ++ Fenster beschädigt ++

Landkreis Verden (ots)

Einbrüche in Kapellen, beschädigter Zaun an Vereinsheim - Polizei ermittelt

Dörverden. Zwischen vergangenem Sonntagabend und Dienstagmorgen hebelten unbekannte Täter mehrere Türen an zwei Kapellen des Waldfriedhofes auf und beschädigten die Türen und Rahmen dadurch erheblich. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Nach ersten Informationen dürften die Einbrecher ohne Beute geflohen sein. Bereits zwischen Samstagnachmittag und Montag verschafften unbekannte Täter sich Zutritt zum Gelände eines Tennisclubs in der Diensthoper Straße. Nach ersten Erkenntnissen trennten die Täter einen Maschendrahtzaun auf, brachen aber nicht in das Vereinsheim ein. Sie hinterließen einen dreistelligen Sachschaden. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Umstände gebeten. Die Ermittlungen dauern indes noch an. Die Ermittler/-innen prüfen auch, ob dieselben Täter für die Vorfälle verantwortlich sein könnten.

Aufbruch von Zigarettenautomat nicht geglückt - Aufmerksame Zeugin

Achim. An einem Zigarettenautomaten in der Straße "Am Illgarten" machten sich am frühen Mittwochmorgen mehrere Täter zu schaffen, wurden jedoch von der Polizei Achim gestört. Eine 76-jährige Anwohnerin wurde auf die augenscheinlichen Aufbruchversuche der Täter aufmerksam und rief die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten einen 22-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe stellen, als dieser zu flüchten versuchte. Der junge Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Wache in Achim gebracht. Zwei weitere Tatverdächtige konnten unerkannt flüchten. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die auf ungewöhnliche Umstände aufmerksam wurden, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei in Achim gebeten.

Fenster beschädigt

Verden. Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Geschäfts im Kleinen Moor, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell