Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sexuelle Belästigung einer Zugbegleiterin und tätlicher Angriff auf Bundespolizisten

Naumburg (ots)

Am Dienstag, den 19. April 2022 informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn das Bundespolizeirevier Halle gegen 17:40 Uhr telefonisch, dass ein männlicher Reisender in einer Regionalbahn die eingesetzte Zugbegleiterin auf der Fahrt von Nebra nach Naumburg unsittlich berührt hatte. Hierbei fasste er der vorbeilaufenden 45-jährigen Geschädigten an ihr Gesäß. Zuvor war der Deutsche bereits aus einem anderen Zug verwiesen worden, da er sich auch hier aggressiv gegenüber einem anderen Zugbegleiter und mehreren Reisenden verhielt. Der Tatverdächtige verließ die Regionalbahn in Naumburg. Eine Streife der Bundespolizei fuhr sofort zum Bahnhof Naumburg und konnte den Beschuldigten, aufgrund der vorhandenen Täterbeschreibung, auf dem Bahnhofsvorplatz feststellen. Auf die darauffolgende Identitätsfeststellung reagierte der 46-Jährige mit einem Schlag in Richtung eines eingesetzten Beamten und traf diesen an der Hand. Daraufhin musste der aggressive Mann zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert werden. Er versuchte sich dieser Maßnahme mit Tritten und Sperren zu entziehen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen stellten die eingesetzten Beamten betäubungsmittelähnliche Substanzen, vermutlich Crystal Meth, fest- und sicher. Dies hatte er aufgrund eines durchgeführten Drogenschnelltests auch konsumiert. Weiterhin ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,32 Promille. Der Deutsche beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte fortwährend mit ehrverletzenden Worten. Aufgrund der gesundheitlichen Verfassung des 46-Jährigen wurde der Notarzt verständigt, welcher entschied, den Mann zunächst in einem Krankenhaus unterzubringen. Die eingesetzten Beamten fertigten Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung, unerlaubtem Besitzes von Betäubungsmitteln, Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung, Widerstand gegen und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden zuständigkeitshalber der Landespolizei übergeben.

