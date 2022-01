Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Zwischen dem 16. und dem 24. Januar sind bislang unbekannte Täter in eine Gartenhütte an der Straße Im Vogelsang in Bad Bentheim eingebrochen. Sie entwendeten aus der Hütte unter anderem mehrere Flaschen Alkohol. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen.

