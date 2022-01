Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Herzlake (ots)

Am 22. Januar kam es gegen 22.50 Uhr auf der B213 von Herzlake in Richtung Haselünne zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelschleppern. Der Fahrer eines LKW mit niederländischen Auflieger versuchte den 33-jährigen Fahrer, der ebenfalls mit einer Sattelzugmaschine in Richtung Haselünne fuhr, zu überholen. Aufgrund des Gegenverkehrs scherte er zu früh ein und kollidierte mit dem Gespann des 33-Jährigen. Anschließend setze er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer (05962)877760 entgegen.

