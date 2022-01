Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Daimler zerkratzt

Schüttorf (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag wurde ein in der Bleichenstraße in Höhe der Einmündung zur Milchstraße abgestellter schwarzen Daimler beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die gesamte Beifahrerseite. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/980-0 in Verbindung zu setzen.

