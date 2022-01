Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfall mit drei Fahrzeugen

Lingen (ots)

Am 24. Januar kam es auf der Frerener Straße kurz vor der Abfahr zur B70 zu einem Verkehrsunfall. Die 19-jährige Fahrerin eines Audi A4 fuhr auf der dortigen Brücke in Richtung Nordhorn und übersah dabei die beiden stehenden Fahrzeuge an einer Ampel. Die Audifahrerin fuhr zunächst auf den VW-Golf eines 18-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf den Audi A4 eines 20-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall wurde der 20-jährige Beifahrer des VW Golf leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell