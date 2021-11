Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (400/2021) Geldautomatensprengung in Göttingen gescheitert

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Geismar, Alfred-Delp-Weg Samstag, 30. Oktober 2021, vermutlich gegen 04.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Am frühen Samstagmorgen (30.10.21) haben Unbekannte im Alfred-Delp-Weg in Göttingen versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Die Tat scheiterte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, so erste Schätzungen. Der betroffene Automat hat seinen Standort in einem Metallhäuschen neben dem Eingang eines Einkaufsmarktes. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

