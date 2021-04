Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alarm verscheucht Einbrecher

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag versucht, in ein Geschäft am Schillerplatz einzubrechen. Dabei lösten sie jedoch Alarm aus und flüchteten deshalb ohne Beute.

Gegen 2 Uhr wurde die Polizei über den Alarm informiert, der sich vor Ort sowohl akustisch als auch optisch bemerkbar machte. Bei einer ersten Überprüfung wurden an der Eingangstür zum Verkaufsraum frische Spuren festgestellt, die bestätigten, dass sich hier jemand zu schaffen gemacht hatte.

Es war den Tätern aber offensichtlich nicht gelungen, die Tür zu öffnen und in den Verkaufsraum einzudringen. Gestohlen wurde nichts.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung wurden in der Umgebung keine Tatverdächtigen mehr gesichtet. Zeugen, denen zur fraglichen Zeit etwas aufgefallen ist, können unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion Kontakt aufnehmen. |cri

