Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Papenburg (ots)

Am 16. Januar kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Straße Gasthauskanal in Richtung der Straße "Grader Weg". Von dem Parkplatz einer dortigen Orthopädie wollte der Fahrer eines dunklen Fahrzeuges auf die Straße auffahren. Hierbei übersah der Autofahrer den von links herannahenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 23-Jährige verletzte sich dabei leicht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

