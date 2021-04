Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erhebliche Mengen Drogen beschlagnahmt - Dealer in Haft (Landkreis Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Landkreis Esslingen (ES):

Unter dem dringenden Verdacht des gewerbsmäßigen Drogenhandels ist am Dienstag ein 36 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der Festnahme waren Ermittlungen einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei vorausgegangen, nachdem der Mann bereits im Februar ins Visier der Kriminalbeamten geraten war. Erste Hinweise, wonach der Mann mit Betäubungsmitteln handeln soll, konnten durch die Ermittler erhärtet werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten, der am Dienstag vollstreckt wurde. Über 100 Gramm Kokain, mehr als 600 Gramm Amphetamin, geringe Mengen an Ecstasy-Pillen, MDMA und Marihuana sowie über 4.000 Euro mutmaßliches Dealergeld beschlagnahmte die Polizei in der Wohnung im Landkreis Esslingen.

Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen spanischen Staatsangehörigen handelt, wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an. (sm)

