POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Frau angegriffen; Mit Softair-Waffen unterwegs; Katalysatoren entwendet

Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 13-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag zugezogen. Kurz nach 16 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Renault Twingo die Gustav-Schwab-Straße und wollte nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit überquerte ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad die Konrad-Adenauer-Straße an der dortigen Fußgängerampel. Der Autofahrer hatte übersehen, dass der Junge ebenfalls Grün hatte und kollidierte mit dessen Fahrrad. Beim Sturz auf den Asphalt zog sich der junge Radler leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort untersucht wurden. (sm)

St. Johann (RT): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in Lonsingen ist in der Zeit von Montag, sieben Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, eingebrochen worden. Ein Unbekannter verschaffte sich Zutritt in das Haus und durchsuchte dieses nach Stehlenswertem. Mit Bargeld und einer Spielekonsole machte er sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Nürtingen (ES): Kollision unter Radfahrenden

Eine Kollision unter zwei Radfahrenden hat sich am Mittwochnachmittag in Nürtingen ereignet. Kurz vor 15.30 Uhr übersah ein 27-Jähriger, der mit seinem Rad auf der Tiefenbachstraße unterwegs war, eine am rechten Straßenrand haltende, 60 Jahre alte Frau und kollidierte mit deren Zweirad. Daraufhin stürzten beide Personen zu Boden. Aufgrund der dabei erlittenen Verletzungen wurden sie vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. (mr)

Tübingen (TÜ): Frau von Mann verletzt (Zeugenaufruf)

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag eine Frau in der Tübinger Südstadt so schwer verletzt, dass sie daraufhin in eine Klinik gebracht werden musste. Die 26-Jährige war gegen 15 Uhr zu Fuß in der Eberhardstraße unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach wurde sie hierbei von dem Unbekannten unvermittelt von hinten angegangen und zu Boden gestoßen. Dabei soll er ihr noch mit dem Knie einen Stoß gegen den Kopf versetzt haben. Im Anschluss entfernte sich der Täter sofort in unbekannte Richtung. Die junge Frau ging anschließend zu einem Bekannten, von wo aus die Polizei verständigt wurde und der Rettungsdienst sie ins Krankenhaus brachte. Von dem Unbekannten ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Bomberjacke getragen hatte. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-8660 in Verbindung zu setzen. (ms)

Burladingen (ZAK): Mit Softair-Waffen unterwegs

Eine Gruppe junger Männer ist am späten Mittwochnachmittag mit Softair-Waffen im Wald bei der Burgruine Melchingen unterwegs gewesen und hat für einen Polizeieinsatz gesorgt. Kurz vor 17.30 Uhr fiel einem Zeugen auf, wie vier Männer teils in Tarnkleidung mit täuschend echt aussehenden Sturmgewehren in den Wald in der Nähe der Ruine gegangen waren. Das entsprechende Gebiet wurde daraufhin von mehreren Polizeistreifen angefahren. Mit Schutzausstattung betraten die Beamten anschließend den Wald und konnten drei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren antreffen. Ein weiterer rannte zunächst davon, konnte kurze Zeit später an der Wohnanschrift angetroffen werden. Die Heranwachsenden hatten mehrere Softair-Waffen dabei, die beschlagnahmt wurden. Die Polizei warnt eindringlich davor, in der Öffentlichkeit mit Softair-Waffen zu hantieren oder zu spielen. Da viele der Gewehre und Pistolen nicht von "echten" Waffen zu unterscheiden sind, ist das Führen in der Öffentlichkeit zudem verboten. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. (ms)

Straßberg (ZAK): Katalysatoren entwendet (Zeugenaufruf)

Auf die Katalysatoren älterer Fahrzeuge hatten es bislang unbekannte Diebe zu Beginn dieser Woche in Straßberg abgesehen. In der Zeit von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, 13 Uhr, drangen sie gewaltsam auf das umzäunte Gelände eines Autohändlers in der Gottlieb-Daimler-Straße ein. Im Anschluss hoben sie mit einem Wagenheber 14 Pkw an und flexten vermutlich mit einem Trennschleifer die Katalysatoren aus den Auspuffanlagen. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere tausend Euro. Der Schaden an dem Zaun beläuft sich auf zirka 300 Euro. Der Polizeiposten Winterlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07434/939-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): In Postfiliale eingebrochen (Zeugenaufruf)

Die Mittagspause hat sich am Mittwoch ein Krimineller zu Nutze gemacht, um am helllichten Tag in eine Postfiliale in der Goethestraße einzubrechen. In der Zeit zwischen zwölf Uhr und 14 Uhr drang der Unbekannte von einem frei zugänglichen Vorraum aus in den gemeinsam mit einem PC-Shop bestehenden Verkaufsraum ein und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Filiale verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/984314-0 zu melden. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung der L390 und der K7122 ereignet. Gegen 18 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Audi A5 die Kreisstraße von Binsdorf kommend und wollte die Kreuzung mit der Landesstraße (Fabrikle) geradeaus überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 51 Jahre alten Frau, die mit ihrem Nissan Micra von Heiligenzimmern in Richtung Rosenfeld fuhr. Durch die Kollision wurde der Micra um fast 180 Grad gedreht und kam auf der Gegenfahrbahn der Straße Beuremer Tal zum Stehen. Die Nissan-Lenkerin erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro entstanden war, mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zum Abbinden auslaufender Betriebsstoffe kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. (sm)

