Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeiposten Alb - ab Mai alle Beamtinnen/Beamte unter einem Dach vereint

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT)

In der ersten Mai-Woche erfolgt die seit langem geplante Zusammenführung des Personals des Polizeiposten Alb am Hauptstandort in Engstingen. Hierzu wurden die bestehenden Räumlichkeiten des Polizeipostens entsprechend ertüchtigt.

Ab 03. Mai 2021 verrichten die bislang an der Außenstelle in Trochtelfingen untergebrachten drei Beamten ihren Dienst zusammen mit ihren sechs Kolleginnen und Kollegen unter dem Dach des ehemaligen Forsthauses in Engstingen. Dies ermöglicht dem Leiter des Polizeipostens, Hauptkommissar Harry Drexler, eine effektivere Personal- und Einsatzplanung, was dem gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeiposten Alb zu Gute kommt. Die Beamten der bisherigen Außenstelle werden trotz ihres Umzugs weiterhin als erste Ansprechpartner mit ihrer Orts- und Personenkenntnis für die Belange der Trochtelfinger Bürgerinnen und Bürger da sein und im Rahmen ihrer Streifentätigkeit vor Ort auch persönlich ansprechbar bleiben.

Der Polizeiposten Alb ist grundsätzlich von Montag bis Freitag im Zeitraum von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr für alle Belange der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Trochtelfingen, sowie den Gemeinden Engstingen, Hohenstein und Sonnenbühl zuständig und wie folgt erreichbar:

Telefon: 07129/932660, Email: Alb.PW@polizei.bwl.de

Außerhalb dieser Öffnungszeiten, oder wenn die Beamten anderweitig gebunden sind, erfolgt nach dem 5. Klingelton die automatische Weiterschaltung des Anrufs an das Polizeirevier in Pfullingen. Hierfür entstehen keine Kosten.

Das Polizeirevier in Pfullingen steht Ihnen rund um die Uhr unter der Rufnummer: 07121/9918-222 zur Verfügung.

In Notfällen wählen Sie bitten den Polizeinotruf unter der Nummer 110. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell