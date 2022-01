Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Reifen entsorgt

Am Sonntag haben bislang unbekannte Täter eine große Menge Autoreifen (siehe Foto) am Bourtanger Weg in Heede illegal entsorgt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursachser geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

