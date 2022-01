Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien ***Zeugen gesucht***

Montabaur (ots)

In der Nacht von Montag, 10.01.2022, auf Dienstag, 11.01.2022, wurden in der Alleestraße in Montabaur durch bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge und auch Wände mit unterschiedlichen Sprühfarben beschmutzt. Die Schmierereien können teilweise nur mit erheblichem Aufwand beseitigt werden, weshalb der Schaden im unteren vierstelligen Bereich zu sehen ist.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, sich telefonisch unter 02602 9226-0 oder per E-Mail, pimontabaur@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell