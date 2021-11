Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Bellheim/Schwegenheim - mehrere Verkehrsverstöße festgestellt

Germersheim (ots)

Gestern führte die Polizei mehrere Verkehrskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten durch. Bei einer Kontrolle in der Rheinbrückenstraße in Germersheim waren vier Fahrer nicht angegurtet, vier Fahrer benutzten ihr Mobiltelefon widerrechtlich während der Fahrt, ein LKW-Fahrer hatte seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und an neun Fahrzeugen konnten Mängel festgestellt werden. In der Fortmühlstraße in Bellheim waren sechs Fahrer nicht angegurtet, drei Fahrer benutzten ihr Mobiltelefon widerrechtlich, ein Autofahrer hatte seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und acht Fahrzeuge wiesen Mängel auf. In der Hauptstraße in Schwegenheim konnten fünf Fahrer festgestellt werden, die nicht angegurtet waren, ein Fahrer benutzte sein Mobiltelefon während der Fahrt und sechs Fahrzeuge wiesen Mängel auf, die im Nachhinein behoben werden müssen. Bei der Kontrolle eines BMW stellte die Polizei zudem fest, dass die Betriebserlaubnis des BMW erloschen ist, da der 21-jährige Fahrer für die nachträglich verbauten Distanzscheiben keine notwendigen Nachweise vorzeigen konnte.

